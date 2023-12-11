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Football Never Sleeps: Notre Dame stays busy in transfer portal

Inside ND Sports
Staff

Join Eric Hansen and Tyler James live on YouTube at 7 p.m. EST for the latest edition of "Football Never Sleeps."

They'll discuss Notre Dame's latest additions in the transfer portal, who's in and who's out for the Sun Bowl at this point and answer questions from viewers.

"Football Never Sleeps," a weekly live show, is sponsored by Legacy Heating & Air.

Click here to subscribe to Inside ND Sports on YouTube.

Thumbnail photo credit: AP Photo/Jacob Kupferman
Pictured: Beaux Collins

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