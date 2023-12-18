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Football Never Sleeps: Notre Dame's Sun Bowl preparations start in earnest

Inside ND Sports
Staff

Join Eric Hansen and Tyler James live on YouTube at 7 p.m. EST for the latest edition of "Football Never Sleeps."

They'll discuss head coach Marcus Freeman's press conference from Saturday, Notre Dame's focus shifting to the Sun Bowl, what's left for the Irish in the transfer portal, the upcoming early signing period and answer questions from viewers.

"Football Never Sleeps," a weekly live show, is sponsored by Legacy Heating & Air.

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Thumbnail photo credit: Jeff Douglas, Inside ND Sports
Pictured: Charles Jagusah

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