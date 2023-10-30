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Football Never Sleeps: Notre Dame football's Clemson test still matters

Inside ND Sports
Staff

Join Eric Hansen and Tyler James live on YouTube at 7 p.m. EDT for the latest edition of "Football Never Sleeps." They'll discuss Notre Dame head coach Marcus Freeman's Monday press conference, look ahead at Saturday's matchup with Clemson and answer questions from viewers.

"Football Never Sleeps," a weekly live show, is sponsored by Legacy Heating & Air.

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Thumbnail photo credit: Jeff Douglas, Inside ND Sports
Pictured: Marcus Freeman (left), Sam Hartman (middle) and Zeke Correll.


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