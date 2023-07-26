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Football Never Sleeps: Notre Dame football opens preseason camp

Tyler James • InsideNDSports
Publisher
@TJamesND
Covering Notre Dame football, recruiting and other Irish sports. Email: tjames@insidendsports.com

Join Eric Hansen and Tyler James live on YouTube at 8 p.m. EDT for the latest edition of "Football Never Sleeps."

They'll share their observations from Notre Dame's first preseason camp practice Wednesday, news from head coach Marcus Freeman's press conference, the sudden resignation of director of football performance Matt Balis and answer questions from viewers.

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Thumbnail photo credit: Jeff Douglas, Inside ND Sports
Pictured: Marcus Freeman

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