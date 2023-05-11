News More News
{{ timeAgo('2023-05-11 12:00:00 -0500') }} football Edit

Football Never Sleeps: Is safety help on the way for Notre Dame?

Inside ND Sports
Staff

Join Eric Hansen and Tyler James on YouTube at 7 p.m. EDT for the latest edition of "Football Never Sleeps."

They'll discuss Notre Dame hosting a transfer portal safety this week, how much it would help the Irish, trends for transfers out of Notre Dame, the latest in ND recruiting and answer questions from viewers.

Click here to subscribe to Inside ND Sports on YouTube.

Thumbnail photo credit: Jeff Douglas, Inside ND Sports

Pictured: Chris O'Leary


trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}