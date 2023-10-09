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Football Never Sleeps: How Notre Dame bounces back in time for USC

Inside ND Sports
Staff

Join Eric Hansen and Tyler James live on YouTube at 7 p.m. EDT for the latest edition of "Football Never Sleeps." They'll discuss head coach Marcus Freeman's Monday press conference and what can be fixed from Saturday's loss at Louisville, look ahead at Saturday's showdown with No. 10 USC and answer questions from viewers.

"Football Never Sleeps" is sponsored by Legacy Heating & Air.

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Thumbnail photo credit: Jeff Douglas, Inside ND Sports
Pictured: Zeke Correll (52), Rocco Spindler (50), Joe Alt (76) and Blake Fisher (54)

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