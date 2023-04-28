News More News
{{ timeAgo('2023-04-28 14:59:10 -0500') }} football Edit

Cincinnati Rivals Camp: Clips of 2024 DE target Marquise Lightfoot

Tyler James • InsideNDSports
Publisher
@TJamesND
Covering Notre Dame football, recruiting and other Irish sports. Email: tjames@insidendsports.com

Watch four-star defensive end Marquise Lightfoot, a 2024 recruit, compete at the Cincinnati Rivals Camp. Lightfoot was named Defensive Line MVP of Sunday's camp. Lightfoot has offers from Notre Dame, Georgia, Alabama, Michigan, Ohio State, Tennessee, Texas, Texas A&M, USC and others.

Hear what Lightfoot had to say about Notre Dame on The Insider Lounge.

Click here to subscribe to Inside ND Sports on YouTube.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}