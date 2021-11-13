 Postgame show: Notre Dame Fighting Irish at Virginia Cavaliers
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Blue & Gold TV: Notre Dame at Virginia | Postgame show

Greg Ladky • BlueAndGold
Managing Editor
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BlueandGold.com's Tim Hyde and Greg Ladky will be live on Blue & Gold TV following the conclusion of the Notre Dame game.

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