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All-American Bowl: Wednesday morning practice highlights of ND signees

Kyle Kelly • InsideNDSports
Recruiting Writer
@ByKyleKelly
Notre Dame football recruiting writer with past experience covering Ohio State football recruiting for cleveland.com. Current Northwestern University graduate student and John Carroll University grad.

Three Notre Dame signees in the 2023 class — OL Sullivan Absher, CB Micah Bell and LB Drayk Bowen — participated in practice for the All-American Bowl's West team on Wednesday morning.

Inside ND Sports will be in San Antonio all week for coverage leading into Saturday's game.

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