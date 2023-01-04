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All-American Bowl: Interview with four-star OL signee Sullivan Absher

Kyle Kelly • InsideNDSports
Recruiting Writer
@ByKyleKelly
Notre Dame football recruiting writer with past experience covering Ohio State football recruiting for cleveland.com. Current Northwestern University graduate student and John Carroll University grad.

Inside ND Sports interviewed four-star offensive line signee Sullivan Absher after Wednesday's All-American Bowl practice.

Absher spoke about adjusting to the competition, working on pass protection and facing 2023 four-star defensive lineman signee Brenan Vernon. Check it out in the video above.

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