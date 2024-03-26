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2026 TE prospect Sam Hamilton discusses Notre Dame visit, Mike Denbrock
Charleston Bowles
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InsideNDSports
Recruiting Writer
Over a week ago, Notre Dame football went on an offer spree in the 2026 recruiting class during Pot of Gold Day.The Irish added multiple targets at each position but were most selective at one posi...
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